Mateja Kezman'dan Fenerbahçe için kurtuluş reçetesi: 'Aziz Yıldırım...'

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe'nin reçetesi olarak ise şunları söyledi:

"Aziz Yıldırım’ın, geçmiş 20 yılda her zaman bir fikri, 4 yıllık 5 yıllık planları vardı. O, yıl yıl düşünen biri değildi. Bence bu çok önemliydi. Çünkü her zaman geleceği de düşünüyordu, sadece bu yılı değil. Fenerbahçe bu yüzden başarılı oldu geçtiğimiz 20 yıl içerisinde ve harika şeyler çıktı ortaya. Yani, iyi bir projeniz olması gerekiyor, tabi ki finansal bir altyapı ile birlikte bu yıl, önümüzdeki yıl, hatta sonraki 2 yıl neler yapacağınızı planlamanız gerekiyor. Hocaları, oyuncuları planlamanız, hepsini bir araya getirmeniz gerekiyor. Bu en önemli strateji ve bununla birlikte tabi ki çok çalışmak. Acı çekmek ve çalışmak. Taraftar ve kulüp, hep birlikte. Bunun şu an böyle olmadığını görüyorum çünkü şu an sanki taraftarlar bir tarafta, kulüp öbür tarafta gibi bir görüntü var. Fenerbahçe bu durumda çok şeyi kaçırıyor gibi. "