Mateja Kezman'dan Fenerbahçe için kurtuluş reçetesi: 'Aziz Yıldırım...'
Kezman, Fenerbahçe'nin son durumuyla ilgili "Fenerbahçe taraftarları olarak hiçbirimiz çok mutlu değiliz. Şampiyon olunamayan 8 yıl uzun bir süre. Avrupa’da büyük bir başarı yok. Fenerbahçe taraftarları iyi sonuçlara alışık. Ben oradayken Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynamıştık, UEFA’da çeyrek final oynamıştık. Şampiyon olup Süper Kupa kazanmıştık. Tabi ki üzgünüz ve hayal kırıklığı içerisindeyiz ama umuyorum ki bu yıl Fenerbahçe başarıya ulaşır. Bazı iyi transferler yapıldı, bazılarında geç kaldılar. Bazen plansız davrandılar. Durum böyle gözüküyor çünkü her seferinde oyuncular geliyor gidiyor, başarı için arka arkaya 3-4, 5-6 yıllık planlar yapılmıyor. Bu kötü bir durum tabi, umarım bu sene hem şampiyonluğu kutlarlar hem de Avrupa’da arka arkaya başarılar gelir" dedi.
Sarı-lacivertlilerin forvet eksiğine dair yorum yapan Kezman, "Fenerbahçe dünya çapında yıldız golcülere alışık. Geçmişte baktığımızda Anderson’dan Ortega’ya, Van Hooijdonk’tan Anelka’ya, Semih Şentürk gibi yetenekli bir Türk golcü’ye… Her zaman üst düzey oyuncular vardı. Şu an böyle bir durum yok. Taraftarlar, Fenerbahçe’de bu tip doğal yetenekli, oyunculara alışkınlar. Cagliari’den alınan Joao Pedro bence iyi bir yatırım ancak taraftar ve takım her maç fark yaratacak isimleri, golcüleri hak ediyor. Joao Pedro iyi bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Serie A’da iyi bir sezon geçirdi ama yine de küçük bir kulüpte oynadı ve küme düştüler geçen yıl. Yönetim daha büyük bir adım düşünmeli ve golcü oyuncu için daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor. Çünkü söylediğim gibi, üst düzey golcüler Fenerbahçe’nin doğasında var. Umarım yakın zamanda üst düzey golcülerin takıma katıldığını görürüz çünkü Galatasaray’a bakıyorsunuz Mertens gibi üst düzey bir oyuncuyla imzaladılar. Fenerbahçe’de de bu tip golcüler görmeliyiz" diye konuştu.
Başarılı futbolcu, Fenerbahçe'nin reçetesi olarak ise şunları söyledi:
"Aziz Yıldırım’ın, geçmiş 20 yılda her zaman bir fikri, 4 yıllık 5 yıllık planları vardı. O, yıl yıl düşünen biri değildi. Bence bu çok önemliydi. Çünkü her zaman geleceği de düşünüyordu, sadece bu yılı değil. Fenerbahçe bu yüzden başarılı oldu geçtiğimiz 20 yıl içerisinde ve harika şeyler çıktı ortaya. Yani, iyi bir projeniz olması gerekiyor, tabi ki finansal bir altyapı ile birlikte bu yıl, önümüzdeki yıl, hatta sonraki 2 yıl neler yapacağınızı planlamanız gerekiyor. Hocaları, oyuncuları planlamanız, hepsini bir araya getirmeniz gerekiyor. Bu en önemli strateji ve bununla birlikte tabi ki çok çalışmak. Acı çekmek ve çalışmak. Taraftar ve kulüp, hep birlikte. Bunun şu an böyle olmadığını görüyorum çünkü şu an sanki taraftarlar bir tarafta, kulüp öbür tarafta gibi bir görüntü var. Fenerbahçe bu durumda çok şeyi kaçırıyor gibi. "
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