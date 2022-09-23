Mauro Icardi - Wanda Nara çiftinden ayrılık kararı!

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 09:42
<p>Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli yıldızla ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.</p>

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli yıldızla ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

<p>Wanda Nara haberi kişisel Instagram hesabından yayınlarken konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:</p>

Wanda Nara haberi kişisel Instagram hesabından yayınlarken konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

<p>"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."</p>

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."

<p>İddiaya göre, çiftin evliliği geçen yıl başlayan ve bu yıl da devam eden ihanet dedikodularıyla bir süredir sallantıdaydı.</p>

İddiaya göre, çiftin evliliği geçen yıl başlayan ve bu yıl da devam eden ihanet dedikodularıyla bir süredir sallantıdaydı.

<p>Süreç içerisinde her iki taraf bu iddiaları yalanlasa da gelen bu açıklamayla çiftin ayrılığı gün yüzüne çıktı.</p>

Süreç içerisinde her iki taraf bu iddiaları yalanlasa da gelen bu açıklamayla çiftin ayrılığı gün yüzüne çıktı.

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