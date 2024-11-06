Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan 'Türkiye' başlıklı açıklama: 'Mutlu değilsem giderim'
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Wanda Nara, Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'den ayrılan ve rap sanatçısı L-Gante ile oldukça samimi bir videosu ortaya çıkan Wanda Nara, Instagram'dan 'Türkiye' başlıklı bir açıklama yaptı.
GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ
Wanda, yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.
İşte Wanda Nara'nın paylaşımında yer alan ifadeler:
"MAÇO KÜLTÜRÜ, İSTEDİĞİM ŞEYDEN ÇOK UZAK"
"Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Taraftarlar idolleriyle gerçekten gurur duymak ya da duymamak için her durumu bilmeli."
"BEN MUTLU DEĞİLSEM GİDERİM"
"Çocuklarıma maddi olarak tek başıma bakıyorum, evimi taşımakla ve maalesef kızlarımın, tehditlerle rehin tutulan evcil hayvanlarını geri almakla uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptir. Ben mutlu değilsem giderim. Kimsenin dış görünüşü umurumda değil. İyi bir aile fotoğrafı göstermek için mutsuz bir ilişkide kalamam."
"MUTLULUĞU ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM"
"Mutlu olduğum sürece öyleydim, bu sona erdiğinde yoluma devam etmek benim için en samimi şeydir. Çocuklarım için endişelenmeyin. İyi olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birlikteliği devam ettirmek için sadakatsizlik durumlarını saklamak ya da kalmak daha sağlıklı değil, en azından benim için. Her zaman mutluluğu aramaya devam edeceğim."
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