Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan 'Türkiye' başlıklı açıklama: 'Mutlu değilsem giderim'

"MUTLULUĞU ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Mutlu olduğum sürece öyleydim, bu sona erdiğinde yoluma devam etmek benim için en samimi şeydir. Çocuklarım için endişelenmeyin. İyi olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birlikteliği devam ettirmek için sadakatsizlik durumlarını saklamak ya da kalmak daha sağlıklı değil, en azından benim için. Her zaman mutluluğu aramaya devam edeceğim."