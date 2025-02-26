Mauro Icardi'den maskeli İstanbul turu!

Mauro Icardi'den maskeli İstanbul turu!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'i de alarak Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 11:49
Mauro Icardi'den maskeli İstanbul turu!

Sakatlığı devam ettiği için derbi maçında yer alamayan Mauro Icardi, Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izlemek için İstanbul'a geldi. 

Mauro Icardi'den maskeli İstanbul turu!

Sevgilisi China Suarez ile birlikte önce stada gelen Icardi, ertesi gün de İstanbul'un önemli tarihi yerlerini ziyaret etti.

Mauro Icardi'den maskeli İstanbul turu!

Mauro Icardi, İstanbul turundan fotoğraflar paylaştı.

Mauro Icardi'den maskeli İstanbul turu!

Ünlü futbolcunun, İstanbul'un bu tarihi yerlerini sevgilisiyle ziyaret ederken tanınmamak için maske taktığı da görüldü.

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