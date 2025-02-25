Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da milli oyuncu Yunus Akgün cezalı duruma düştü.

Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:15

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Yunus Akgün, Fenerbahc¸e derbisiyle geri döndü.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, Fenerbahc¸e derbisinde 69. dakikasında Gabriel Sara yerine oyuna dahil oldu.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAMAYACAK

Yunus Akgün, uzatma dakikalarında Fred ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

24 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.


Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #fenerbahçe

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