Milan - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
18 Şubat 2025 Salı, 12:15
Milan - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Milan - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, deplasmanda Pascal Bosschaart'ın ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Milan - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Milan - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Feyenoord, Hollanda'da oynanan ilk maçı 1-0 galibiyet ile tamamlamıştı.

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