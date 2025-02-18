Milan - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, deplasmanda Pascal Bosschaart'ın ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
MİLAN - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Feyenoord, Hollanda'da oynanan ilk maçı 1-0 galibiyet ile tamamlamıştı.
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