Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, İtalya Kupası Yarı Final maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
02 Nisan 2025 Çarşamba, 12:59
Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. 

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşılaşacak.

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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