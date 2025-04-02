Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, İtalya Kupası Yarı Final maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşılaşacak.
MİLAN - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.
MİLAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
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