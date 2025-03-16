Milan'dan evinde geri dönüş!
İtalya Serie A'da Milan, sahasında Como'yu 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A 29. hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Como ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Milan oldu.
Como, 33. dakikada Lucas Da Cunha ile 1-0 öne geçti ve Milan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Milan, Christian Pulisic'in 53. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı. Ev sahibi ekip Milan, 75. dakikada Tijjani Reijnders'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Como'da 81. dakikada oyuna dahil olan Dele Alli, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Milan, 47 puana yükseldi. Como, 29 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nin bir sonraki haftasında Milan, Napoli deplasmanına gidecek. Como, sahasında Empoli'yi konuk edecek.
Etiketler: #milan #İtalya Serie A #Como
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