Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, İtalya Serie A'nın 27. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, sahasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşılaşacak.
MİLAN - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:45'te başlayacak.
MİLAN - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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