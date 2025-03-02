Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, İtalya Serie A'nın 27. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
02 Mart 2025 Pazar, 12:56
Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 

Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, sahasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:45'te başlayacak.

Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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