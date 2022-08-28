Milli fitness sporcusu Tatiana Bulut'un hikayesi hayran bıraktı!

“Uzun zaman bu hedefe ulaşmak için çabaladım, çok mutluyum”

Yarışmaya hazırlanma sürecinde izlediği yolu aktaran Bulut, “Bir taraftan zor, bir taraftan da zor değil çünkü bir sporcunun belli bir hedefi vardır. Ama çok uzun zaman bu hedefe ulaşmak için çabaladım. Hedefim Pro karttı ve bu her sporcu için çok önemli bir adımdır. Ben bu adımı atıp Pro Lig’e geçtim ve bu benim çok istediğim bir şeydi çok mutlu oldum” diye konuştu.