Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni imajı dikkat çekti

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:08
<p>Pembe saçlarıyla tanınan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, yeni imajıyla takipçilerine merhaba dedi.</p>

Pembe saçlarıyla tanınan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, yeni imajıyla takipçilerine merhaba dedi.

<p>Milli voleybolcu, yeni saç stilini takipçilerinin beğenisine sundu.</p>

Milli voleybolcu, yeni saç stilini takipçilerinin beğenisine sundu.

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