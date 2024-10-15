Milli yıldız Cumhuriyet'e konuştu... Gizem Örge'den Çin maçı itirafı!

'YÜREĞİNİ KOYMUŞ BİR TÜRKİYE VARDI'

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde kazanılan Çin zaferi hakkında konuşan Gizem Örge şu ifadeleri kullandı:

"Stres seviyesi çok yüksek bir maçtı bizim için. Bir önceki olimpiyatta da talihsiz bir kaza yaşanmıştı diyebiliriz. O yüzden çeyrek finaller turnuvanın en zor maçlarıdır ve Çin de çok iyi bir rakipti. Ama o gün ilk 4’e girmek için yüreğini koymuş bir Türkiye vardı. Birçok oyuncumuz sakattı. Cansu ve Hande yoktu. Benim omzumda ciddi bir ağrı vardı. Kazanmak için oynadığımız bir maçtı."