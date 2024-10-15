Milli yıldız Cumhuriyet'e konuştu... Gizem Örge'den Çin maçı itirafı!
Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Medicana'nın vazgeçilmez ismi Gizem Örge, Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.
Filenin Sultanları’nın ve Fenerbahçe Medicana’nın savunmadaki geçilmez ismi Gizem Örge, yeni sezonda Avrupa’nın zirvesine çıkıp kupa kazanmak istediklerini söyledi.
Kadın voleybol milli takımımızın Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki Çin zaferinin ardından “Sahada omzumu bıraktım sonra dedim ki bir tane daha omzum var devam edebilirim” sözüyle akıllara kazınan tecrübeli libero, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.
'YÜREĞİNİ KOYMUŞ BİR TÜRKİYE VARDI'
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde kazanılan Çin zaferi hakkında konuşan Gizem Örge şu ifadeleri kullandı:
"Stres seviyesi çok yüksek bir maçtı bizim için. Bir önceki olimpiyatta da talihsiz bir kaza yaşanmıştı diyebiliriz. O yüzden çeyrek finaller turnuvanın en zor maçlarıdır ve Çin de çok iyi bir rakipti. Ama o gün ilk 4’e girmek için yüreğini koymuş bir Türkiye vardı. Birçok oyuncumuz sakattı. Cansu ve Hande yoktu. Benim omzumda ciddi bir ağrı vardı. Kazanmak için oynadığımız bir maçtı."
'AVRUPA'YI HEDEFLİYORUZ'
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi kupasını hedeflediklerini belirten Örge, "Avrupa’yı hedefliyoruz. Türkiye’deki istikrarımızı koruyup bu sefer sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırmak istiyoruz. Taraftarımızın her maç yanımızda olacağını biliyoruz. Umarım başarılarda omuz omuza ilerleyeceğiz" dedi.
'MÜCADELEYİ BIRAKMADIĞINDA ÖDÜLLENDİRİLİYORSUN'
Saha içindeki mücadelesiyle ve başarılı performansıyla gençlerin rol modeli olan milli yıldız, "Yaptıkları iş ne olursa olsun hayat hep inişli çıkışlı, bazen istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Bazen çok çalıştığınızda karşılığını alamadığınız anlar oluyor. Hayat bir mücadele aslında o yüzden bu mücadeleyi bırakmadığın zaman aslında ödüllendiriliyorsun" diye konuştu.
'EDA ERDEM VERİLEN DEĞERİ SONUNA KADAR HAK EDİYOR'
Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem hakkında konuşan Gizem Örge, "Eda Erdem gerçekten örnek bir sporcu, bir lider. Onunla oynadığım, aynı sahayı paylaştığım, omuz omuza mücadele ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ona verilen değeri sonuna kadar hak ettiğini görüyorsunuz. Çalışma şekliyle, profesyonelliğiyle, pozitifliğiyle bu işe gönlünü vermiş biri. Hala hayranlıkla izliyorum" ifadelerini kullandı.
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