Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2025 Salı, 10:41
Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşılaşacak.

Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MONACO - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MONACO - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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