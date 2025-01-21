Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşılaşacak.
MONACO - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
MONACO - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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