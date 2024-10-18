Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Monaco, Fransa Ligue 1'in 8. haftasında sahasında Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2024 Cuma, 11:12
Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Adi Hütter yönetimindeki Monaco, sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONACO - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONACO - LILLE  MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Eric Wattellier'in yöneteceği mücadele beIN Sports 5'ten şifreli olarak yayımlanacak.

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