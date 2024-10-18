Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Monaco, Fransa Ligue 1'in 8. haftasında sahasında Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Adi Hütter yönetimindeki Monaco, sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
MONACO - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.
MONACO - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Eric Wattellier'in yöneteceği mücadele beIN Sports 5'ten şifreli olarak yayımlanacak.
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