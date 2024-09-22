Monaco, 3 golle kazanarak liderliğe yükseldi!
Fransa Ligi 5. hafta maçında Monaco, evinde Le Havre'yi 3-1 mağlup etti.
Fransa Ligi 5. hafta maçında Monaco, Le Havre ile karşı karşıya geldi. II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Monaco, 9. dakikada Jordan Teze ile gol perdesini açtı. Le Havre 30. dakikada Daler Kuzyayev ile bu gole karşılık verse de skoru koruyamadı. Monaco 66, 70. dakikalarda sırasıyla Eliesse Ben Seghir ve Folarin Balogun ile skoru 3-1'e getirdi.
Bu sonuçla birlikte Monaco, puanını 13'e çıkarırken Le Havre 6 puanda kaldı.
Monaco, ligde averaj avantajıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin bir sonraki maçında Monaco, evinde Montpeiller'i ağırlayacak. Le Havre ise evinde Lille ile karşılaşacak.
Etiketler: #monaco #Le Havre #Fransa Ligue 1
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