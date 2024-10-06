Monaco, Rennes'i deplasmanda mağlup etti!

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında maçında Monaco, deplasmanda Rennes'i 2-1 mağlup etti.

Monaco, Rennes'i deplasmanda mağlup etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 09:24

Fransa Ligue 1 7. hafta maçında Monaco, deplasmanda Rennes ile karşılaştı. Roazhon Park'ta oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Thilo Kehrer ve 22. dakikada Folarin Balogun kaydetti. Rennes'in tek golü 11. dakikada Ludovic Blas'tan geldi.

Ligde henüz kaybetmeyen Adi Hütter'in öğrencileri üst üste 4. galibiyetini aldı.

Puanını 19'a çıkaran Monaco, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rennes ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Lille ile karşılaşacak. Rennes ise Brest'e konuk olacak.


Etiketler: #monaco #rennes #Fransa Ligue 1

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