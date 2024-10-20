Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında deplasmanda Montpellier ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2024 Pazar, 13:39
Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roberto De Zerbi yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Michel Der Zakarian'ın ekibi Montpellier ile karşı karşıya gelecek.

Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONTPELLİER - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade de la Mosson'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONTPELLİER - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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