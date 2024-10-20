Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında deplasmanda Montpellier ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Roberto De Zerbi yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Michel Der Zakarian'ın ekibi Montpellier ile karşı karşıya gelecek.
MONTPELLİER - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Stade de la Mosson'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
MONTPELLİER - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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