Mourinho'dan Union Saint-Gilloise maçı açıklaması: 'Futbolda dalga geçemezsiniz'

'ZİYARETİME DAVET EDİYORUM'

"Tugay harika bir oyuncu. Aşağı yukarı aynı zamanlarda İngiltere'ye gittik. Güzel zamanlardı ama zaman uçup gidiyor. İkimizin de daha fazla beyaz saçı var. Çok iyi oyuncuydu ama bir o kadar iyi insandı. Gönül verdiği renklerden bağımsız olarak onu bir gün ziyaretime davet ediyorum."