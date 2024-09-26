Mourinho'dan Union Saint-Gilloise maçı açıklaması: 'Futbolda dalga geçemezsiniz'
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında sahasında Union SG'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fenerbahçe sahasında Union SG'yi Çağlar Söyüncü'nün 27, Burgess'in 82. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 yendi. Sarı lacivertliler, Avrupa kupalarına 3 puanla başladı.
Jose Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
'İKİNCİ YARIYI BEĞENDİM'
"Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim."
'FUTBOLDA DALGA GEÇEMEZSİNİZ'
"2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım, oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz."
'ZİYARETİME DAVET EDİYORUM'
"Tugay harika bir oyuncu. Aşağı yukarı aynı zamanlarda İngiltere'ye gittik. Güzel zamanlardı ama zaman uçup gidiyor. İkimizin de daha fazla beyaz saçı var. Çok iyi oyuncuydu ama bir o kadar iyi insandı. Gönül verdiği renklerden bağımsız olarak onu bir gün ziyaretime davet ediyorum."
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