Saint-Gilloise maçı öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık!

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.

Saint-Gilloise maçı öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 19:08

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can yerine Ömer Bircan Camcı maç kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir."


Etiketler: #irfan can eğribayat #fenerbahçe #Union Saint-Gilloise

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