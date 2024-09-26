Saint-Gilloise maçı öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık!
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.
Sarı-lacivertli takımda İrfan Can yerine Ömer Bircan Camcı maç kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir."
Etiketler: #irfan can eğribayat #fenerbahçe #Union Saint-Gilloise
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