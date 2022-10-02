Muhammed Ali'yi yenmişti: Efsane güreşçi Antonio Inoki yaşamını yitirdi

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 09:37
<p>Japon güreş yıldızı <strong>Antonio Inoki</strong>, 79 yaşında hayatını kaybetti.</p>

Japon güreş yıldızı Antonio Inoki, 79 yaşında hayatını kaybetti.

<p>Japonya’da karma dövüş sanatlarının öncüsü olan profesyonel güreşçi ve politikacı Antonio Inoki, nadir görülen bir hastalıkla mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti.</p>

Japonya’da karma dövüş sanatlarının öncüsü olan profesyonel güreşçi ve politikacı Antonio Inoki, nadir görülen bir hastalıkla mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti.

<p>Inoki’nin ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, “<strong>Hem profesyonel güreşteki hem de küresel topluluktaki başarılarının eşi benzeri yok ve asla unutulmayacak</strong>” denildi.</p> <p>Japonya’da devlet yayıncısı NHK’ye göre, birkaç yıl kalp hastalığıyla mücadele ettikten sonra kalp yetmezliğinden öldü.</p>

Inoki’nin ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, “Hem profesyonel güreşteki hem de küresel topluluktaki başarılarının eşi benzeri yok ve asla unutulmayacak” denildi.

Japonya’da devlet yayıncısı NHK’ye göre, birkaç yıl kalp hastalığıyla mücadele ettikten sonra kalp yetmezliğinden öldü.

<h3>“YÜZYILIN MAÇI”NDA MUHAMMED ALİ’Yİ YENDİ</h3> <p>Haber Global'de yer alan habere göre, Inoki, 1960’larda Japonya’nın profesyonel güreş alanında en büyük isimlerinden biri oldu. 1976’da Tokyo’da “<strong>yüzyılın maçı</strong>” olarak adlandırılan güreşçi-boksör maçında dünya ağır siklet şampiyonu Muhammed Ali’yi yenerek ün kazandı.</p>

“YÜZYILIN MAÇI”NDA MUHAMMED ALİ’Yİ YENDİ

Haber Global'de yer alan habere göre, Inoki, 1960’larda Japonya’nın profesyonel güreş alanında en büyük isimlerinden biri oldu. 1976’da Tokyo’da “yüzyılın maçı” olarak adlandırılan güreşçi-boksör maçında dünya ağır siklet şampiyonu Muhammed Ali’yi yenerek ün kazandı.

<h3>SİYASETTE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI</h3> <p>Japon efsane Inoki, 1989’da Japonya parlamentosunun üst kanadında bir koltuk kazanarak siyaset dünyasına girdi. Bir sonraki yıl Körfez Savaşı sırasında Irak’a gitmesi ve serbest bırakılan Japon rehineler adına devreye girmesiyle manşetlere taşındı.</p>

SİYASETTE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI

Japon efsane Inoki, 1989’da Japonya parlamentosunun üst kanadında bir koltuk kazanarak siyaset dünyasına girdi. Bir sonraki yıl Körfez Savaşı sırasında Irak’a gitmesi ve serbest bırakılan Japon rehineler adına devreye girmesiyle manşetlere taşındı.

<p>Bir başka profesyonel güreşçi ve politikacı olan Atsushi Onita, Inoki’ye saygılarını sunarken “<strong>bir devir kapandı</strong>” dedi.</p>

Bir başka profesyonel güreşçi ve politikacı olan Atsushi Onita, Inoki’ye saygılarını sunarken “bir devir kapandı” dedi.

<p>1995’te koltuğunu kaybeden Inoki, 1998’de güreşçi olarak emekli oldu. Ancak 2013’te başka bir muhalefet partisinin üyesi olarak üst meclise yeniden seçildi.</p>

1995’te koltuğunu kaybeden Inoki, 1998’de güreşçi olarak emekli oldu. Ancak 2013’te başka bir muhalefet partisinin üyesi olarak üst meclise yeniden seçildi.

<p>Yıllar boyunca Kuzey Kore ile güçlü bir kişisel bağlantı kuran Inoki, 2019’da siyasi kariyerine son vermeden önce Pyongyang’ın Soğuk Savaş sırasında Japon vatandaşları kaçırma sorununu çözmek için birçok kez Kuzey Kore’ye gitti.</p>

Yıllar boyunca Kuzey Kore ile güçlü bir kişisel bağlantı kuran Inoki, 2019’da siyasi kariyerine son vermeden önce Pyongyang’ın Soğuk Savaş sırasında Japon vatandaşları kaçırma sorununu çözmek için birçok kez Kuzey Kore’ye gitti.

Antonio Inoki boks Boksör

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