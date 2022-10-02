Muhammed Ali'yi yenmişti: Efsane güreşçi Antonio Inoki yaşamını yitirdi
“YÜZYILIN MAÇI”NDA MUHAMMED ALİ’Yİ YENDİ
Haber Global'de yer alan habere göre, Inoki, 1960’larda Japonya’nın profesyonel güreş alanında en büyük isimlerinden biri oldu. 1976’da Tokyo’da “yüzyılın maçı” olarak adlandırılan güreşçi-boksör maçında dünya ağır siklet şampiyonu Muhammed Ali’yi yenerek ün kazandı.
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