Muhammed Ali'yi yenmişti: Efsane güreşçi Antonio Inoki yaşamını yitirdi

Inoki’nin ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, “Hem profesyonel güreşteki hem de küresel topluluktaki başarılarının eşi benzeri yok ve asla unutulmayacak” denildi.

Japonya’da devlet yayıncısı NHK’ye göre, birkaç yıl kalp hastalığıyla mücadele ettikten sonra kalp yetmezliğinden öldü.