Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Napoli, İtalya Serie A'nın 7. haftasında kendi sahasında Como ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2024 Cuma, 15:02
Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 

Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Cesc Fabregas'ın ekibi Como ile karşı karşıya gelecek.

Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NAPOLİ - COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NAPOLİ - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Ermanno Feliciani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayımlanacak.

napoli Como İtalya Serie A

En Çok Okunan Haberler