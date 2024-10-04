Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Napoli, İtalya Serie A'nın 7. haftasında kendi sahasında Como ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Cesc Fabregas'ın ekibi Como ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLİ - COMO MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
NAPOLİ - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Ermanno Feliciani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayımlanacak.
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