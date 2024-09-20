Napoli cephesinden Osimhen açıklaması: 'Onu satmak isterdik ama...'
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in transferiyle ilgili olarak İtalyan takımının sportif direktörü Giovanni Manna'dan önemli açıklamalar geldi.
Radio CRC'ye konuşan Manna, Osimhen'in Galatasaray'a gidişinin bir fırsat transferi olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Avrupa'da transfer piyasası kapanmıştı ve yaz dönemi biter bitmez Osimhen için bize geldiler."
"PEK SICAK BAKMIYORDUK"
"Başlangıçta kiralık olarak transfere Osimhen de biz de pek sıcak bakmıyorduk."
"ONU SATMAK İSTERDİK AMA MÜMKÜN OLMADI"
"Daha sonra oyuncuyla konuşarak bir çözüm bulmayı başardık ve bu çözüm herkesi memnun etti. Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı."
Etiketler: #victor osimhen #napoli #galatasaray
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