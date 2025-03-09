Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Napoli, İtalya Serie A'nın 28. haftasında sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşılaşacak.
NAPOLİ - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
NAPOLİ - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andre Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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