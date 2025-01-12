Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya Serie A'nın 20. haftasında sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
İtalya Serie A heyecanı sürüyor.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, sahasında Paolo Zanetti'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLİ - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak.
NAPOLİ - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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