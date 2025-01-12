Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya Serie A'nın 20. haftasında sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2025 Pazar, 11:29
Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A heyecanı sürüyor.

Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, sahasında Paolo Zanetti'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NAPOLİ - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak.

Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NAPOLİ - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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