Lukaku yıldızlaştı: Napoli 3 puanı 3 golle aldı

Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:52

Güncelleme: 05.01.2025 - 09:52

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Fiorentina deplasmanında farklı bir galibiyet elde etti.

Antonio Conte'nin ekibine galibiyeti getiren golleri David Neres, Romelu Lukaku ve Scott McTominay kaydetti.

Napoli aldığı galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükselirken puanını 44 yaptı. Fiorentina ise bu sezonki dördüncü yenilgisini alırken 32 puanda kaldı.

DEPLASMANDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Napoli, bu sezon Serie A'da deplasmanda sadece bir maçta kaybetti.

Ligin ilk haftasında Verona'ya yenilen Napoli, sonrasında yenilgi yaşamadı.

Deplasmandaki son dört maçını kazanan Antonio Conte'nin ekibi Serie A'daki 19 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.