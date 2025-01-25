Napoli - Juvenstus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Juvenstus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, Serie A'nın 22. haftasında deplasmanda Napoli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2025 Cumartesi, 13:28
Napoli - Juvenstus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Napoli - Juvenstus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Antonio Conte'nin ekibi Napoli ile karşılaşacak.

Napoli - Juvenstus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NAPOLİ - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Napoli - Juvenstus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NAPOLİ - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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