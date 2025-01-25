Napoli - Juvenstus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, Serie A'nın 22. haftasında deplasmanda Napoli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Antonio Conte'nin ekibi Napoli ile karşılaşacak.
NAPOLİ - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
NAPOLİ - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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