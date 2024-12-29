Napoli - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Venezia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2024 Pazar, 13:47
Napoli - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Napoli - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek.

Napoli - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NAPOLİ - VENEZİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Napoli - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NAPOLİ - VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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