Necati Ateş, Galatasaray'ın oyununu eleştirdi: 'Bu riskleri göze alacaksın'
Galatasaray'ın müsabakada iki farklı yarı oynadığını belirten Necati Ateş, "İki tane farklı yarılar izledik. Birinci yarı temposuz ve pozisyonsuz, az pozisyonlu bir Galatasaray vardı. İkinci yarı alış, dönüş ve inanılmaz bir geri dönüşle Gomis tam bir golcü olduğunu gösterdi ve maçı kazandırdı" diye konuştu.
"BU RİSKLERİ GÖZE ALACAKSIN"
Süper Lig devinin oyun planı hakkında değerlendirmelerde bulunan Necati Ateş, "İkinci yarı Galatasaray büyük takım görüntüsünü verdi. Büyük takım reaksiyonu verdi, set oyunu oynamaya başladı. Mertens'in oyuna girmesiyle daha olgun bir oyun ortaya koydu. Arkada pozisyon da verdi ama bu oyunu oynamak istiyorsan bu riskleri göze alacaksın" ifadelerini kullandı.
"MAÇI ALMAYI BİLDİ"
Bafetimbi Gomis'in oyununu değerlendiren Necati Ateş, "Gomis ikinci maçını da kazandırdı. Sonradan girdi ve maçı almayı bildi. İşte golcü olmak böyle bir şey. Bu gol, birinci sınıf bir gol. Sağına çekip dönüp vurması yan fileye muhteşem bir gol oldu. Serkan Kırıntılı da maçın adamı seçilebilir hala, Serkan'a rağmen bu gol birinci sınıf oldu" diye konuştu.
Video Haberler
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- Kedilerin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı
- Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi isyan etti