Necati Ateş, Galatasaray'ın oyununu eleştirdi: 'Bu riskleri göze alacaksın'

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:45
<p>HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray'ı ağırladı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray'ı ağırladı. 

<p>Heyecan dolu mücadele, Bafetimbi Gomis'in golüyle birlikte Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Heyecan dolu mücadele, Bafetimbi Gomis'in golüyle birlikte Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

<p>&nbsp;Sarı-kırmızılıların, HangiKredi Ümraniyespor'la oynadığı maçı TRT Spor yorumcusu Necati Ateş değerlendirdi.<br data-mce-bogus="1"></p>

 Sarı-kırmızılıların, HangiKredi Ümraniyespor'la oynadığı maçı TRT Spor yorumcusu Necati Ateş değerlendirdi.

<p>Galatasaray'ın müsabakada iki farklı yarı oynadığını belirten Necati Ateş, "İki tane farklı yarılar izledik. Birinci yarı temposuz ve pozisyonsuz, az pozisyonlu bir Galatasaray vardı. İkinci yarı alış, dönüş ve inanılmaz bir geri dönüşle Gomis tam bir golcü olduğunu gösterdi ve maçı kazandırdı" diye konuştu.<br data-mce-bogus="1"></p>

Galatasaray'ın müsabakada iki farklı yarı oynadığını belirten Necati Ateş, "İki tane farklı yarılar izledik. Birinci yarı temposuz ve pozisyonsuz, az pozisyonlu bir Galatasaray vardı. İkinci yarı alış, dönüş ve inanılmaz bir geri dönüşle Gomis tam bir golcü olduğunu gösterdi ve maçı kazandırdı" diye konuştu.

<p><strong>"BU RİSKLERİ GÖZE ALACAKSIN"</strong></p><p>Süper Lig devinin oyun planı hakkında değerlendirmelerde bulunan Necati Ateş, "İkinci yarı Galatasaray büyük takım görüntüsünü verdi. Büyük takım reaksiyonu verdi, set oyunu oynamaya başladı. Mertens'in oyuna girmesiyle daha olgun bir oyun ortaya koydu. Arkada pozisyon da verdi ama bu oyunu oynamak istiyorsan bu riskleri göze alacaksın" ifadelerini kullandı.</p>

"BU RİSKLERİ GÖZE ALACAKSIN"

Süper Lig devinin oyun planı hakkında değerlendirmelerde bulunan Necati Ateş, "İkinci yarı Galatasaray büyük takım görüntüsünü verdi. Büyük takım reaksiyonu verdi, set oyunu oynamaya başladı. Mertens'in oyuna girmesiyle daha olgun bir oyun ortaya koydu. Arkada pozisyon da verdi ama bu oyunu oynamak istiyorsan bu riskleri göze alacaksın" ifadelerini kullandı.

<p><strong>"MAÇI ALMAYI BİLDİ"</strong></p><p>Bafetimbi Gomis'in oyununu değerlendiren Necati Ateş, "Gomis ikinci maçını da kazandırdı. Sonradan girdi ve maçı almayı bildi. İşte golcü olmak böyle bir şey. Bu gol, birinci sınıf bir gol. Sağına çekip dönüp vurması yan fileye muhteşem bir gol oldu. Serkan Kırıntılı da maçın adamı seçilebilir hala, Serkan'a rağmen bu gol birinci sınıf oldu" diye konuştu.</p>

"MAÇI ALMAYI BİLDİ"

Bafetimbi Gomis'in oyununu değerlendiren Necati Ateş, "Gomis ikinci maçını da kazandırdı. Sonradan girdi ve maçı almayı bildi. İşte golcü olmak böyle bir şey. Bu gol, birinci sınıf bir gol. Sağına çekip dönüp vurması yan fileye muhteşem bir gol oldu. Serkan Kırıntılı da maçın adamı seçilebilir hala, Serkan'a rağmen bu gol birinci sınıf oldu" diye konuştu.

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