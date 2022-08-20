Necati Ateş, Galatasaray'ın oyununu eleştirdi: 'Bu riskleri göze alacaksın'

"MAÇI ALMAYI BİLDİ"

Bafetimbi Gomis'in oyununu değerlendiren Necati Ateş, "Gomis ikinci maçını da kazandırdı. Sonradan girdi ve maçı almayı bildi. İşte golcü olmak böyle bir şey. Bu gol, birinci sınıf bir gol. Sağına çekip dönüp vurması yan fileye muhteşem bir gol oldu. Serkan Kırıntılı da maçın adamı seçilebilir hala, Serkan'a rağmen bu gol birinci sınıf oldu" diye konuştu.