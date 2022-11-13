Necati Ateş'ten 7-0 yorumu: 'Galatasaray'ı Dünya Kupası kesti'

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 09:38
<p>Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

<p>Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Necati Ateş, TRT Spor'da farklı galibiyeti değerlendirdi. </p>

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Necati Ateş, TRT Spor'da farklı galibiyeti değerlendirdi. 

<p><strong>İşte Ateş'in sözleri...</strong></p> <p>"Galatasaray bu patlamayı hep erteledi. 11'e 11 oyunda bunu yapabileceğini hepimiz bekliyorduk. Nitekim bunu Başakşehir'e karşı yapmasını beklemiyorduk. Bugün Galatasaray'ın çok rahat kazanabileceğini düşünüyordum. Galatasaray maçın 15. saniyesinde Oliviera'nın şutuyla oyunu karşı tarafa yıktı. Önde basarak, bu maçı kazanmaya geldiğini hissettirerek gösterdi. Belki ilk yarı topla oynama Başakşehir'de olabilir ama Galatasaray her gittiği pozisyonda tehlike yarattı. Hızlı atakları sonuçlandırmada müthiş işler yaptılar. İlk yarı 3-0'la maçı bitirdiler, ikinci yarıya çok daha rahat çıktılar. Ancak bugün Galatasaray neleri kazandı? Öncelikle 13-14 hafta Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansını beklediler. Kerem bugün sadece 2 golde yoktu. Icardi muhteşem oynadı ve muhteşem bir asist."</p>

İşte Ateş'in sözleri...

"Galatasaray bu patlamayı hep erteledi. 11'e 11 oyunda bunu yapabileceğini hepimiz bekliyorduk. Nitekim bunu Başakşehir'e karşı yapmasını beklemiyorduk. Bugün Galatasaray'ın çok rahat kazanabileceğini düşünüyordum. Galatasaray maçın 15. saniyesinde Oliviera'nın şutuyla oyunu karşı tarafa yıktı. Önde basarak, bu maçı kazanmaya geldiğini hissettirerek gösterdi. Belki ilk yarı topla oynama Başakşehir'de olabilir ama Galatasaray her gittiği pozisyonda tehlike yarattı. Hızlı atakları sonuçlandırmada müthiş işler yaptılar. İlk yarı 3-0'la maçı bitirdiler, ikinci yarıya çok daha rahat çıktılar. Ancak bugün Galatasaray neleri kazandı? Öncelikle 13-14 hafta Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansını beklediler. Kerem bugün sadece 2 golde yoktu. Icardi muhteşem oynadı ve muhteşem bir asist."

<p>"Galatasaray çok haklı bir galibiyet aldı. Bireysel performansta da iyiydi, takım performansı çok iyiydi. Tek tek sayarsak zaman yetmez. Giren oyuncular katkı sağladı. Kenarda Okan hoca takımı çok doğru yönetti. Bu maç neden önemliydi? Öncelikle Fenerbahçe kaybetmiş. Kazanırsan Fenerbahçe'ye bir maçlık yetişiyorsun. Kendi rakibin Başakşehir'i yeniyorsun, dışarı itiyorsun. Beşiktaş maçını daha değerli kılıyorsun. Bütün Galatasaray taraftarları, oyuncusu, yöneticisi Dünya Kupası'nın gelmesinden nefret ediyordur. Galatasaray'ın hızını Dünya Kupası kesti. Bireysel performanslar yukarı çıktı tam 'iyi bir noktaya geldi' derken Dünya Kupası arası girdi."</p>

"Galatasaray çok haklı bir galibiyet aldı. Bireysel performansta da iyiydi, takım performansı çok iyiydi. Tek tek sayarsak zaman yetmez. Giren oyuncular katkı sağladı. Kenarda Okan hoca takımı çok doğru yönetti. Bu maç neden önemliydi? Öncelikle Fenerbahçe kaybetmiş. Kazanırsan Fenerbahçe'ye bir maçlık yetişiyorsun. Kendi rakibin Başakşehir'i yeniyorsun, dışarı itiyorsun. Beşiktaş maçını daha değerli kılıyorsun. Bütün Galatasaray taraftarları, oyuncusu, yöneticisi Dünya Kupası'nın gelmesinden nefret ediyordur. Galatasaray'ın hızını Dünya Kupası kesti. Bireysel performanslar yukarı çıktı tam 'iyi bir noktaya geldi' derken Dünya Kupası arası girdi."

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