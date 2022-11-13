Necati Ateş'ten 7-0 yorumu: 'Galatasaray'ı Dünya Kupası kesti'

İşte Ateş'in sözleri...

"Galatasaray bu patlamayı hep erteledi. 11'e 11 oyunda bunu yapabileceğini hepimiz bekliyorduk. Nitekim bunu Başakşehir'e karşı yapmasını beklemiyorduk. Bugün Galatasaray'ın çok rahat kazanabileceğini düşünüyordum. Galatasaray maçın 15. saniyesinde Oliviera'nın şutuyla oyunu karşı tarafa yıktı. Önde basarak, bu maçı kazanmaya geldiğini hissettirerek gösterdi. Belki ilk yarı topla oynama Başakşehir'de olabilir ama Galatasaray her gittiği pozisyonda tehlike yarattı. Hızlı atakları sonuçlandırmada müthiş işler yaptılar. İlk yarı 3-0'la maçı bitirdiler, ikinci yarıya çok daha rahat çıktılar. Ancak bugün Galatasaray neleri kazandı? Öncelikle 13-14 hafta Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansını beklediler. Kerem bugün sadece 2 golde yoktu. Icardi muhteşem oynadı ve muhteşem bir asist."