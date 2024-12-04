Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James' Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andrew Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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