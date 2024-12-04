Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2024 Çarşamba, 12:52
Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Newcastle United liverpool İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler