Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
13 Nisan 2025 Pazar, 11:46
Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşılaşacak.

Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park'ta oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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