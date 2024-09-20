Nice - Saint Etinne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nice - Saint Etinne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nice, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında sahasında Saint Etinne ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2024 Cuma, 11:01
Nice - Saint Etinne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Nice - Saint Etinne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Franck Haise yönetimindeki Nice, sahasında Oliver Dall'Oglio'nun ekibi Saint Etinne ile karşı karşıya gelecek.

Nice - Saint Etinne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NİCE - SAİNT ETİNNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Riviera'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Nice - Saint Etinne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NİCE - SAİNT ETİNNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Thomas Leonard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli olarak yayımlanacak. 

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