Nice - Saint Etinne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Nice, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında sahasında Saint Etinne ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Franck Haise yönetimindeki Nice, sahasında Oliver Dall'Oglio'nun ekibi Saint Etinne ile karşı karşıya gelecek.
NİCE - SAİNT ETİNNE MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Riviera'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NİCE - SAİNT ETİNNE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Thomas Leonard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli olarak yayımlanacak.
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