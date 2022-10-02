Nihat Kahveci Kerem Aktürkoğlu'na seslendi: 'Neredesin? Bize konumunu paylaş'

“Maç 11'e 11 olsa, Adana Demirspor bu sezonun en iyi oynayan takımlarından biri. Kendi sahasında daha önce hiç kaybetmemiş. Buradan alınacak bir puana okey derim ama 11'e 10 oynadın ve 35 dakika oynadın. Gol atabilecek pozisyonlara da girdin ama atamadın.”