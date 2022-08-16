Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü: 'Dünya yıldızlarıyla oynadım ama...'

Fenerbahçe'nin 90 dakikadan çok kazanç sağladığını ifade eden Kahveci, "Dünyanın çok büyük yıldızlarıyla oynadım Ronaldo'dan Zidane'a kadar hiçbirisiyle fotoğraf çektirmem ama Arda'ya karşı inanılmaz bir sevgim var. Arda'ya nasihat veren çok olacaktır. Arda olmuş, bırakın çocuğu. Oynadığı her dakikanın kıymetini biliyor" dedi.