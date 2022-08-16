Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü: 'Dünya yıldızlarıyla oynadım ama...'

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 11:43
<p>Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, Kasımpaşa maçındaki performansıyla hayran bıraktı.</p>

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, Kasımpaşa maçındaki performansıyla hayran bıraktı.

<p>Fenerbahçe'de efsane futbolcuların giydiği 10 numaralı formanın emanet edildiği Arda Güler, takımının 6-0 kazandığı karşılaşmada attığı iki golle geceye damga vurdu.</p>

Fenerbahçe'de efsane futbolcuların giydiği 10 numaralı formanın emanet edildiği Arda Güler, takımının 6-0 kazandığı karşılaşmada attığı iki golle geceye damga vurdu.

<p>Oyuna 69. dakikada Enner Valencia'nın yerine dahil olan Emre Mor, 86 ve 90+2. dakikada Kasımpaşa filelerini havalandırdı. </p>

Oyuna 69. dakikada Enner Valencia'nın yerine dahil olan Emre Mor, 86 ve 90+2. dakikada Kasımpaşa filelerini havalandırdı. 

<p>Performansıyla sarı lacivertli taraftarları mest eden Arda, eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin övgüsünü aldı.</p>

Performansıyla sarı lacivertli taraftarları mest eden Arda, eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin övgüsünü aldı.

<p><strong>"DÜNYANIN ÇOK BÜYÜK YILDIZLARIYLA OYNADIM AMA..."</strong></p> <p>Beşiktaş ve milli takımın eski golcüsü Nihat Kahveci TRT Spor'daki yorumunda, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.</p>

"DÜNYANIN ÇOK BÜYÜK YILDIZLARIYLA OYNADIM AMA..."

Beşiktaş ve milli takımın eski golcüsü Nihat Kahveci TRT Spor'daki yorumunda, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

<p>Fenerbahçe'nin 90 dakikadan çok kazanç sağladığını ifade eden Kahveci, "Dünyanın çok büyük yıldızlarıyla oynadım Ronaldo'dan Zidane'a kadar hiçbirisiyle fotoğraf çektirmem ama Arda'ya karşı inanılmaz bir sevgim var. Arda'ya nasihat veren çok olacaktır. Arda olmuş, bırakın çocuğu. Oynadığı her dakikanın kıymetini biliyor" dedi.</p>

Fenerbahçe'nin 90 dakikadan çok kazanç sağladığını ifade eden Kahveci, "Dünyanın çok büyük yıldızlarıyla oynadım Ronaldo'dan Zidane'a kadar hiçbirisiyle fotoğraf çektirmem ama Arda'ya karşı inanılmaz bir sevgim var. Arda'ya nasihat veren çok olacaktır. Arda olmuş, bırakın çocuğu. Oynadığı her dakikanın kıymetini biliyor" dedi.

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