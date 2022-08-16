Beşiktaş'tan Kasımpaşa - Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu çifte standart neye göre, kime göre'

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında çıktığı Alanyaspor deplasmanında hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki gösteren Beşiktaş, Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasında benzer pozisyonda farklı karar çıkması üzerine tepkisini bir kez daha gündeme getirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 10:56
Beşiktaş'tan Kasımpaşa - Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu çifte standart neye göre, kime göre'
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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla mağlup ettiği müsabakanın ardından açıklamada bulundu. Siyah-beyazlılar açıklamasında "Bu çifte standart neye göre, kime göre!" ifadesine yer verdi.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında Alanyaspor maçında Wout Weghorst'un pozisyonu ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın pozisyonu yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Weghorst'un içerisinde bulunduğu pozisyonda siyah-beyazlı futbolcu faul yaptığı gerekçesiyle düdük çalındı. Weghorts karara itiraz etti ve sarı kart gördü. Enner Valencia'nın pozisyonda ise Kasımpaşalı Hasan Emre Yeşilyurt kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Kulübü bu paylaşımıyla pozisyonların aynı olduğunu ama çıkan kararların farklı olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Siyah-beyazlıların bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.


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