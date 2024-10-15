Nihat Kahveci'den milli takım iddiası: 'Maç 2-2 bitseydi...'

Nihat Kahveci'den milli takım iddiası: 'Maç 2-2 bitseydi...'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 09:56
Nihat Kahveci'den milli takım iddiası: 'Maç 2-2 bitseydi...'

Nihat Kahveci, milli takımın İzlanda zaferini Kontraspor'da yorumladı. Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na ayrı parantez açtı.

Nihat Kahveci'nin yorumları şu şekilde:

Nihat Kahveci'den milli takım iddiası: 'Maç 2-2 bitseydi...'

"BİZİM ÇOCUKLARI ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Milli takımın muhteşem bir galibiyet aldığını dile getiren Nihat Kahveci, "Bizim Çocuklar'ı alnından öpüyorum. Buz gibi İzlanda'da yaz havasıyla geri dönen çocukları alkışlıyorum" dedi.

Nihat Kahveci'den milli takım iddiası: 'Maç 2-2 bitseydi...'

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun performansını ve attığı golü öven Kahveci, "Yalnız Kerem Aktürkoğlu çok klas gol attı. Topu aldı, ne ara oraya vurmayı düşündü, nasıl ayarladı? Vallahi helal olsun" ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız ve İrfan Can Kahveci'nin de etkili oyun sergilediğinden bahseden Kahveci, "Kenan Yıldız soğuk hava seviyor. Bugün muhteşem oynadı. İrfan'ın attığı golde asist yaptı. Milli Takım'a bir tane Kahveci lazım. Ben de topa iyi vuruyordum. İrfan Can da çok iyi vuruyor" diye konuştu.

Nihat Kahveci'den milli takım iddiası: 'Maç 2-2 bitseydi...'

"MAÇ 2-2 BİTSEYDİ UĞURCAN ÇAKIR YANMIŞTI"

Uğurcan Çakır ve Zeki Çelik'in kötü performansına değinen Nihat Kahveci, "Maç 2-2 bitseydi Uğurcan Çakır yanmıştı. İkinci golde hatalı çıkış yaptı. İş düştüğünde gerekeni yapamadı" sözlerini sarf etti.

Hakem Sylwestrzak'ın VAR'da geçirdiği kısa süreye vurgu yapan Kahveci, "VAR el pozisyonlarında 3 saniyede karar verdi. Süper Lig'de VAR izlemesi bazen 9 dakika sürüyor. Bu kadar kolaysa neden uzun sürüyor? VAR'a çağıran 50 bin tane konu düşünüyor. Burada tak tak hemen verdi" dedi.

Nihat Kahveci'den milli takım iddiası: 'Maç 2-2 bitseydi...'

"RASHICA ÇALHANOĞLU"

Öte yandan Nihat Kahveci, Hakan Çalhanoğlu'nun topa iki kez dokunduğu için iptal olan penaltı golüyle ilgili konuştu.

Beşiktaş'ta Rashica'nın pozisyonunu hatırlatan Nihat Kahveci, "Rashica Çalhanoğlu! Rashica'nın penaltısını hatırlayın. 'Ayağı kaymasın' dedim, demez olaydım çünkü zemin buzlu ayağı kaydı. Her şey yaşanıyor futbolda" ifadelerini kullandı.

nihat kahveci a milli futbol takımı İzlanda uefa uluslar ligi

En Çok Okunan Haberler