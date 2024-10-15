Nihat Kahveci'den milli takım iddiası: 'Maç 2-2 bitseydi...'

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun performansını ve attığı golü öven Kahveci, "Yalnız Kerem Aktürkoğlu çok klas gol attı. Topu aldı, ne ara oraya vurmayı düşündü, nasıl ayarladı? Vallahi helal olsun" ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız ve İrfan Can Kahveci'nin de etkili oyun sergilediğinden bahseden Kahveci, "Kenan Yıldız soğuk hava seviyor. Bugün muhteşem oynadı. İrfan'ın attığı golde asist yaptı. Milli Takım'a bir tane Kahveci lazım. Ben de topa iyi vuruyordum. İrfan Can da çok iyi vuruyor" diye konuştu.