Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını yorumladı: 'Dünya Kupası'nı hak ediyor'

"YÜREKTEN TEBRİKLER"

Güntekin Onay: "Millilerimizin oyununu ve mücadelesini çok beğendim. Forma giyen tüm oyuncular ellerinden geleni yaparken, en çok Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler’i beğendiğimizi belirtelim. Bir santrforumuz olsa Arda Güler çok daha verimli olurdu, bu da bir gerçek. Sonuçta harika bir galibiyet elde ettik. Emeği geçen herkese yürekten tebrikler, teşekkürler." (Hürriyet)