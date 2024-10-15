Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını yorumladı: 'Dünya Kupası'nı hak ediyor'
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Türkiye, İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Spor yazarları, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:
"DÜNYA KUPASI'NI HAK EDİYOR"
Levent Tüzemen: "Montella'nın elinde altın bir jenerasyon var. EURO 2024'te önümüzü kestiler. Bu oyuncular Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Çünkü yenilgiyi kabul etmeyen, vazgeçmeyen ve kazanmayı alışkanlık haline getiren oyuncu grubuna sahibiz." (Sabah)
"DURMAK YOK YOLA DEVAM
Bilal Meşe: "Reykjavik’te hem İzlanda’yı hem zemini yendik, tarihi bir galibiyete imza attık. Helal olsun size çocuklar, ayağınıza, alın terinize, sağlık, sizleri seviyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz, durmak yok, yola devam..." (Milliyet)
"GEREKENİ YAPTILAR"
Ömer Üründül: "Montella ve bütün futbolcuları kutluyorum, gerekeni yaptılar. Bir kişiyi ön plana çıkarmak gerekirse Kenan Yıldız derim. Ah be Kenan! Kart sınırındayken ne gerek vardı itirazdan cezalı duruma düşmeye. En büyük artımız yorgunluğa ve zor saha şartlarına rağmen fizik güç olarak beklediğimizin çok üstünde performans sergiledik." (Sabah)
"YÜREKTEN TEBRİKLER"
Güntekin Onay: "Millilerimizin oyununu ve mücadelesini çok beğendim. Forma giyen tüm oyuncular ellerinden geleni yaparken, en çok Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler’i beğendiğimizi belirtelim. Bir santrforumuz olsa Arda Güler çok daha verimli olurdu, bu da bir gerçek. Sonuçta harika bir galibiyet elde ettik. Emeği geçen herkese yürekten tebrikler, teşekkürler." (Hürriyet)
"YEDİĞİMİZ GOLLER OLUMSUZLUK"
Ahmet Çakar: "İzlanda'yı deplasmanda tarihimizde ilk defa yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İyi oynadık diyebiliriz, bazı oyuncularımız çok etkiliydi. Mağlubiyetten maçı çevirdik ama tabii söylememiz gereken en olumsuz şey, yediğimiz goller. Ağlarımızda gördüğümüz iki golde de ciddi hatalar var." (Sabah)
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