Nottingham Forest - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2025 Salı, 13:23
Nottingham Forest - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Nottingham Forest - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Nottingham Forest - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

The City Graund'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'da başlayacak.

Nottingham Forest - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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