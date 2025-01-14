Nottingham Forest - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
NOTTINGHAM FOREST - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
The City Graund'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'da başlayacak.
NOTTINGHAM FOREST - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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