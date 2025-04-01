Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
01 Nisan 2025 Salı, 11:05
Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor. 

Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillet'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.

manchester united nottingham forest İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler