Oğuzhan Özyakup'un yeni rotası Hollanda oluyor

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 11:43
<p>Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oluyor. 2012'de siyah-beyazlılara transfer olan Oğuzhan'ın 10 yıllık Beşiktaş kariyeri sona erdi.</p>

Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oluyor. 2012'de siyah-beyazlılara transfer olan Oğuzhan'ın 10 yıllık Beşiktaş kariyeri sona erdi.

<p>29 yaşındaki oyuncunun yeni rotasının ise Hollanda olacağı iddia edildi.</p>

29 yaşındaki oyuncunun yeni rotasının ise Hollanda olacağı iddia edildi.

<p><strong>OĞUZHAN ÖZYAKUP'U İSTEYEN TAKIM BELLİ OLDU</strong></p> <p>Takvim'in haberine göre Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun Hollanda ekibi Groningen ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Özyakup, kendisine gelen teklife sıcak bakıyor.</p>

OĞUZHAN ÖZYAKUP'U İSTEYEN TAKIM BELLİ OLDU

Takvim'in haberine göre Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun Hollanda ekibi Groningen ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Özyakup, kendisine gelen teklife sıcak bakıyor.

<p>2012 yılında Arsenal'in U21 takımından 500 bin Euro bedelle transfer olan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'la 226 maça çıktı ve bu maçlarda 26 gol ve 41 asist katkısı yaptı.</p>

2012 yılında Arsenal'in U21 takımından 500 bin Euro bedelle transfer olan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'la 226 maça çıktı ve bu maçlarda 26 gol ve 41 asist katkısı yaptı.

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