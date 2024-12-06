Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs...

'HER TAKIM İÇİN ZOR BİR DEPLASMAN'

"Soğuk bir aydayız ve deplasmanlara baktığımızda hava soğukluğunun artacağı Sivas, Malmö ve Kayseri var. Sivas her takım için zor deplasmanlardan biri. Zemin ve stadyumla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kendi en iyimizi ortaya çıkarmak için bunların bizim için bir bahane olmayacağını biliyorum. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Savunma yönünü yapmaya çalışan bir takım. Direkt oynuyorlar. Ligde yine en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Galatasaray üretmeye çalışan takım olacak. Seyir zevki yüksek bir takımız. Berabere de kalabiliriz ama 4.70'e yakın bir gol beklentisi üreten takım var. Bu tarz sonuçlar var. Her takım için bu oluyor. Moralliyiz. İyi Futbol oynadığımız, kendimize ve takımımıza inandığım için içimiz hep rahat. Eksiklerimiz var. Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Mauro Icardi gibi. Savunma anlamında da daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor."