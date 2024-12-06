Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de 15. haftada Sivassspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenman öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
'HER TAKIM İÇİN ZOR BİR DEPLASMAN'
"Soğuk bir aydayız ve deplasmanlara baktığımızda hava soğukluğunun artacağı Sivas, Malmö ve Kayseri var. Sivas her takım için zor deplasmanlardan biri. Zemin ve stadyumla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kendi en iyimizi ortaya çıkarmak için bunların bizim için bir bahane olmayacağını biliyorum. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Savunma yönünü yapmaya çalışan bir takım. Direkt oynuyorlar. Ligde yine en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Galatasaray üretmeye çalışan takım olacak. Seyir zevki yüksek bir takımız. Berabere de kalabiliriz ama 4.70'e yakın bir gol beklentisi üreten takım var. Bu tarz sonuçlar var. Her takım için bu oluyor. Moralliyiz. İyi Futbol oynadığımız, kendimize ve takımımıza inandığım için içimiz hep rahat. Eksiklerimiz var. Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Mauro Icardi gibi. Savunma anlamında da daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor."
'BEŞ ŞUT GELMİŞ İKİSİ GOL OLMUŞ'
"Geçen hafta beş şut geldiyse kalemize ikisi gol olmuş. Rakiplerin iyi bitirmesi de burada sorun olabiliyor. Bu sene az pozisyon verdik ve çok gol yedik. Elfsborg, Tottenham ve Rigas maçları gibi. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili de eksiklerimiz çok önemli. Daha az oyuncumuzun olduğu bölgelerde eksiklikler yaşadık. Burada sistem üzerinden bir değişiklik yapmıştık. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya ve eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız."
'BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÖSTERMEMİZ GEREKEN ZAMANLAR'
"Galatasaray camiası yine son günlerde kenetlenmeyi gösterdi. Bu reaksiyonu Galatasaray camiası ve taraftarlar hep birlikte veriyor. Galatasaray taraftarı da bunu net bir şekilde gösterdi, yine birlik ve beraberliği göstermemiz gereken zamanlar. Oyuncularımla birlikte sahaya odaklanacağım oyuncularımla birlkte."
'HAKEMLER İÇİN ŞANSIZ MAÇLAR OLUR'
"Maçın hakemi Turgut Doman. Umarım onun için de iyi bir maç olur. İki takımın da birbirinin hakkına geçmeyeceği bir maç olur. Hakemler için de bazen şanssız maçlar olur. Kafamızda hiçbir şey odaklanmadan oraya gideceğiz."
SAKATLIKLARDA SON DURUM
"Abdülkerim geri dönüşü en yakın olan isim. Bu maça zor gözüküyor. Ismail Jakobs için Malmö maçı hedeflerden bir tanesi. Kaan Ayhan 2-3 haftalık süreci var. Kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Yusuf Demir'in hafif bir sakatlığı var. O da sakatlıktan dönmesini beklediğimiz isimlerden biri."
'OSIMHEN ÇOK FORMDA'
"Osimhen çok formda. Goller ve asistler yapıyor. Gol atmasından önemlisi takım için mücadele etmesi. Bu kafa yapısını takım olarak ortaya koyduğumuzda Galatasaray takımının önünde kimsenin duramayacağını biliyoruz."
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