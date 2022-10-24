Okan Buruk'un eşinden Ali Palabıyık'a 'hırsız' benzetmesi!

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:53
<p>Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.</p>

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

<p>Sarı-kırmızılıların gollerini Dries Mertens ve Mauro Icardi attı. Alanyaspor'da fileleri Jure Balkovec ile Ahmed Hassan havalandırdı. </p>

Sarı-kırmızılıların gollerini Dries Mertens ve Mauro Icardi attı. Alanyaspor'da fileleri Jure Balkovec ile Ahmed Hassan havalandırdı. 

<p>Galatasaray'da Sacha Boey 33'üncü dakikada, Abdülkerim Bardakcı 90+4'üncü dakikada doğrudan kırmızı kart gördü</p>

Galatasaray'da Sacha Boey 33'üncü dakikada, Abdülkerim Bardakcı 90+4'üncü dakikada doğrudan kırmızı kart gördü

<p><strong>"GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK"</strong></p> <p>Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.</p>

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

<p>"Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını verdi.</p> <p>"Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.</p>

"Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını verdi.

"Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.

<p><strong>'HIRSIZ ALİ PALABIYIK'</strong></p> <p>Sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, <strong>"Hırsız Ali Palabıyık"</strong> yazdı.</p>

'HIRSIZ ALİ PALABIYIK'

Sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.

ali palabıyık galatasaray Alanyaspor okan buruk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler