Olympiakos - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Jose Mendilibar yönetimindeki Olympiakos, sahasında Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek.
OLYMPİAKOS - BODO GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA?
Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
OLYMPİAKOS - BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği mücadele tabii spor 2'den naklen yayımlanacak.
Norveç'te oynanan ilk maçı 3-0'lık skorla Bodo Glimt kazanmıştı.
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