Olympiakos - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 11:00
Olympiakos - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Olympiakos - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mendilibar yönetimindeki Olympiakos, sahasında Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Olympiakos - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OLYMPİAKOS - BODO GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA?

Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Olympiakos - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OLYMPİAKOS - BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği mücadele tabii spor 2'den naklen yayımlanacak.

Norveç'te oynanan ilk maçı 3-0'lık skorla Bodo Glimt kazanmıştı. 

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