Olympiakos, Yusuf Yazıcı ile kazandı!

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımı Olympiakos'ta ilk maçına çıktı. 27 yaşındaki yıldız hazırlık maçında takımına galibiyet getiren isim oldu.

Olympiakos, Yusuf Yazıcı ile kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:49

Lille'den ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan ve iki hafta önce Yunan ekibi Olympiakos’a transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımının formasını ilk kez hazırlık maçında giydi.

GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATTI

Olympiakos'un milli arada Atromitos ile oynadığı hazırlık maçında sahaya ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, karşılaşmanın 5. dakikasında attığı golle hem siftah yaptı hem de takımına galibiyeti getirdi.

ANTRENMAN EKSİĞİNİ KAPAMAYA ÇALIŞIYOR

Atromitos karşılaşmasında 60 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, Olympiakos formasıyla henüz resmi maçlarda şans bulamazken antrenman eksiğini hazırlık maçında kapatmaya çalışıyor.


Etiketler: #Olympiakos #Yusuf Yazıcı #Atromitos

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