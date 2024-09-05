Olympiakos'a transfer olmuştu: Sergio Oliveira'dan imza sonrası ilk açıklama!

Yayınlanma: 05.09.2024 - 15:32

Güncelleme: 05.09.2024 - 15:32

Galatasaray'dan ayrılarak Yunan ekibi Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Sergio Oliveira, transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyum. Kulüp beni buraya getirmek için çok çaba sarf etti. Bu süreçte bana çok sevgi gösterdiler ve ben de bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum."

"DAHA FAZLASI İÇİN BURADAYIM"

"Sahaya çıkmak, atmosferi hissetmek, takım arkadaşlarımla tanışmak ve kulüpteki tüm insanları tanımak için sabırsızlanıyorum. Olympiakos çok büyük bir kulüp. Kariyerim boyunca büyük kulüplerde oynadığım için şanslıydım ve bu kez de büyük bir kulüpte olmayı çok istiyordum. Bu gerçekleşti ve mutluyum."

"Kimseye öğretecek bir şeyim olduğunu düşünmüyorum. Olympiakos herkesten daha büyük. Kariyerimde çok şey kazandım ama buradaki birçok oyuncu geçen sezon kulüp ve ülke için inanılmaz şeyler kazandı. Bu önemli bir başarıydı ve ben de onlarla birlikte çalışmak, daha fazla şampiyonluk kazanmak için daha da fazlasını vermek için buradayım."

"UMARIM HARİKA ŞEYLER BAŞARIRIZ"

"Ben de bunun için buradayım, kazanmak için. Merhaba Olympiakos taraftarları. Bu büyük kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım yakında görüşürüz ve birlikte harika şeyler başarabiliriz."