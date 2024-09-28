Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 8. haftasında deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2024 Cumartesi, 12:00
Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor

Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Vicente Moreno'nun ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

OSASUNA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

OSASUNA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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