Ancelotti ile sorun yaşadığı iddia edilmişti: Arda Güler'den iddialara cevap!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 18:24

Güncelleme: 10.10.2024 - 18:34

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile karşılaşacak.

Maç öncesinde Arda Güler basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER'DEN ANCELOTTI AÇIKLAMASI

Arda Güler, Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti ile bir sorun yaşamadığını söyledi.

"Hocamla aramda hiç problemim yok. Bu sene daha çok oynuyorum, daha çok süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Çıkan haberler doğru değil."

"MİLLİ TAKIMDA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Arda Güler, A Milli Takım ile kupa kazanmak istediğini söyledi.

"Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Rolle ilgili, bazen orta sahada, bazen sağ kanatta oynuyorum. Hocalarım ne isterse onları yapmaya çalışıyorum."

"KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLLERİNDEN BİRİ..."

Arda Güler basın toplantısında Samsun'un kendisi için önemli bir yer olduğunu söylerken, Galler'e attığı golü hatırlattı.

"Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerinden birini burada attım. İnşallah yarın da gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz."