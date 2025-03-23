Portekiz - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında sahasında Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
23 Mart 2025 Pazar, 10:24
Portekiz - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Portekiz - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, sahasında Brian Riemer'in ekibi Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

Portekiz - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

Parken Stadyumu'nda oynanan ilk maçı Danimarka 1-0 kazanmıştı. 

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