Kerem Aktürkoğlu attı, Benfica farklı kazandı!
Portekiz Kupası'nda Benfica, sahasında Estrela Amadora'yı 7-0 mağlup etti.
Benfica, Portekiz Kupası'nda Estrela Amadora'yı 7-0'lık skorla adeta bozguna uğrattı. Karşılaşmada oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu yine boş geçmedi. Mücadeleye Angel Di Maria, ilk 18 dakikada yaptığı hat-trick ile damga vurdu.
SONRADAN GİRDİ GOLÜNÜ ATTI
Kerem Aktürkoğlu ise yedek başladığı maçta 46. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, oyuna girdikten 13 dakika sonra 59. dakikada takımının 4. golüne imza attı. Öte yandan 65. dakikada Orkun Kökçü, Aursnes'in yerine oyuna girdi.
81. dakikada Amdouni ve 86. ile 90. dakikalarda Cabral'ın attığı gollerle Benfica sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.
12 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 12 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Benfica #orkun kökçü
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