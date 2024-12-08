Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile kazandı!
Portekiz Premier Lig'in 13. hafta maçında Benfica, sahasında Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı tek gol ile Vitoria Guimaraes'i 1-0 mağlup etti.
Portekiz Premier Lig'in 13. hafta maçında Benfica, Vitoria Guimaraes'i konuk etti. Benfica, Estadio da Luz Stadyumu'ndaki mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 kazandı.
GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATTI
Benfica'ya galibiyeti getiren tek golü 29'da Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Milli oyuncu Orkun Kökçü, sarı kart cezasında olduğu için mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi. Kerem Aktürkoğlu ise mücadelenin 79. dakikasında oyundan alındı.
Benfica, bu galibiyetin ardından puanını 31 yaptı. Vitoria Guimaraes, 21 puanda kaldı.
Portekiz, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Benfica AVS deplasmanına gidecek. Viitoria Guimaraes, Rio Ave'ye konuk olacak.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Benfica #Vitoria Guimaraes
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